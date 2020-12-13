Гатиятулин: «Трактор» подвела игровая дисциплина, хватали ненужные удаления

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:4).
«К сожалению, не получилось провести встречу так, как хотели. Подвела игровая дисциплина, хватали ненужные удаления. Будем смотреть, разбирать эти моменты. Тем не менее, все старались. У команды непростой график, не хватает свежести, концентрации в завершении атак.
Сергей Калинин поехал на МРТ, когда его сделаем – узнаем, получил ли он травму. Почему не поменяли вратаря Романа Вилла? Мы всегда верим в своих ребят. Не совсем так, как хотелось бы, сыграли в обороне. Даже не думали менять Романа. Конечно, отсутствие Романа Манухова – потеря. Но оборона – это не только игра защитников, но и всей пятёрки.
Есть недочёты, которые постараемся в паузу устранить. У команды не очень хорошая серия. Сказывается усталость, нагрузка идёт на одних и тех же игроков. Сейчас будет перерыв, появится возможность восстановить ребят и подготовиться к следующим матчам. На трансферном рынке работа ведётся. Как только кандидаты появятся, постараемся усилиться. Пока фамилии назвать не могу», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба лиги.
- 13 декабря 2020
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