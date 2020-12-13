«Сочи» уступил «Спартаку» на домашнем льду

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:3 (3:0, 1:2, 0:1) в пользу подопечных Олега Знарка.

Шайбы в составе победителей забросили Сергей Широков, Михаил Котляревский, Яков Рылов и Илья Талалуев. Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек отразил 20 бросков. Два очка у хозяев набрал защитник Даниил Мироманов (1+1).

Это третья победа столичного клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 22 декабря дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Сочи» 21 декабря в Риге — с местным «Динамо».