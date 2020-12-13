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«Сочи» уступил «Спартаку» на домашнем льду

«Сочи» уступил «Спартаку» на домашнем льду
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:3 (3:0, 1:2, 0:1) в пользу подопечных Олега Знарка.

Шайбы в составе победителей забросили Сергей Широков, Михаил Котляревский, Яков Рылов и Илья Талалуев. Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек отразил 20 бросков. Два очка у хозяев набрал защитник Даниил Мироманов (1+1).

Это третья победа столичного клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 22 декабря дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Сочи» 21 декабря в Риге — с местным «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2020, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
Спартак
Москва
0:1 Широков (Бакош, Юсе) – 10:07' (5x4)   0:2 Котляревский (Юсе) – 14:53' (5x5)   0:3 Рылов (Зубов) – 19:50' (5x4)   1:3 Мироманов (Погоришный, Гараев) – 23:17' (5x5)   1:4 Талалуев (Сериков, Цыплаков) – 24:45' (5x5)   2:4 Руденков (Мироманов) – 33:40' (5x4)   3:4 Александров (Володин, Колготин) – 51:38' (5x5)
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