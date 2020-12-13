Шайба Шипачёва принесла победу московскому «Динамо» в матче с «Нефтехимиком»

Московское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил капитан «Динамо» Вадим Шипачёв. Голкипер гостей Эмиль Гарипов отразил 18 бросков. Дубль у «Нефтехимика» оформил Либор Гудачек.

Это шестое кряду поражение нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 24 декабря дома встретится с челябинским «Трактором», а «Динамо» 22 декабря в Москве — с финским «Йокеритом».