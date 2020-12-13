Шайба Шипачёва принесла победу московскому «Динамо» в матче с «Нефтехимиком»
Московское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Победную шайбу в концовке третьего периода забросил капитан «Динамо» Вадим Шипачёв. Голкипер гостей Эмиль Гарипов отразил 18 бросков. Дубль у «Нефтехимика» оформил Либор Гудачек.
Это шестое кряду поражение нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 24 декабря дома встретится с челябинским «Трактором», а «Динамо» 22 декабря в Москве — с финским «Йокеритом».
КХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Попугаев (Ефремов, Миронов) – 17:16' (5x5) 1:1 Гудачек (Энлунд, Хайруллин) – 20:39' (5x5) 2:1 Гудачек (Энлунд, Рантакари) – 46:39' (5x5) 2:2 Тарасов (Линдберг) – 50:21' (5x5) 2:3 Шипачёв – 58:58' (5x4)
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