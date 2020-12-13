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Буцаев – о поражении от «Динамо»: один игрок мог становиться героем, а стал антигероем

Буцаев – о поражении от «Динамо»: один игрок мог становиться героем, а стал антигероем
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3).

«Вы знаете, тяжело находить слова после вот таких матчей. Наверное, мы сегодня выглядели сильнее соперника и достаточно создали моментов. Но всё перечеркнул третий период, когда один наш игрок мог становиться героем матча, а стал его антигероем. Удаление на последней минуте… Здесь соперник нас и наказал. «Динамо» показало, что игра длится 60 минут. Что-то по самоотдаче, по желанию, по игре даже сказать нечего. Устали бороться со своими же ошибками, причём простейшими.

Наверное, это был наш лучший матч за последние несколько встреч. Но когда ты не реализуешь моменты, сказать нечего. Моменты создаются, но они не реализуются. Мастерство это или психологическое давление, но факт остаётся фактом – у нас было достаточно шансов. Но опять же повторюсь, в третьем периоде мы создали для соперника голевые моменты, а не «Динамо» создало те шансы, которые были преобразованы в голы.

Состояние Макмиллана? Естественно, когда человек не играл больше полугода, физики ему не хватает. Но тем не менее картины он не портил и играл полезно для команды», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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