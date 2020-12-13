Сергачёв — о поражении «Нефтехимика»: спасибо судьям за игру и за победу «Динамо»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Артуром Кулёвым и Павлом Овчинниковым в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и московским «Динамо» (2:3).

«Спасибо судьям за игру и за победу «Динамо», — написал Сергачёв в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: www.instagram.com/sergach98

Это шестое кряду поражение нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 24 декабря дома встретится с челябинским «Трактором», а «Динамо» 22 декабря в Москве — с финским «Йокеритом».

Сергачёв в регулярном чемпионате НХЛ — 2019/2020 набрал 34 (10+24) очка, получив рекордное за карьеру среднее игровое время — 20 минут и 22 секунды, а также более 22 минут в матче плей-офф. Он стал первым хоккеистом из Татарстана, вписавшим своё имя на Кубок Стэнли.