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Разин: сыграть на ноль с «Торпедо» – это достойно

Разин: сыграть на ноль с «Торпедо» – это достойно
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:0).

«Тяжёлый отрезок у нас был. Видно, что команда подсела, устала, но это всех касается, не только нашей команды. Немножко провалили начало, очень много ошибок было, хорошо, что вратарь нас в эти моменты выручил. А дальше команда выполнила задание. Играли против Нижнего Новгорода, который всегда очень много забивает, очень много качественных контратак проводит. Мы сегодня всё это засушили. Сыграть с такой командой на ноль – это достойно, ребята молодцы.

За счёт чего удалось выиграть пять матчей подряд? У нас до этого соперники были сильные. Были три поражения подряд, но мы там тоже хорошо играли. А сейчас всё срослось – и соперники не такие сильные, и мы были в хорошей форме. Работали в обычном режиме, просто стали выигрывать. Планы на паузу? Сейчас команда уходит на выходные, потом будут мои любимые баллоны, жилет. Нужно провести этот отрезок с пользой», — приводит слова Разина пресс-служба лиги.

«Северсталь» одержала пятую победу кряду, обыграв «Торпедо»
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