Квартальнов: Мёрфи неплохо смотрелся. Думаю, он будет играть лучше

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» (4:1).

«Хорошая игра, получилось хорошее начало в первом периоде – создали задел. И концовка тоже хорошая, здорово забили гол и солидно доиграли матч. Лукоянов? Завтра он точно не выйдет на лёд, а там посмотрим. Пока он не будет играть.

Три человека не будут играть точно – Никита Лямкин, Дмитрий Воронков и Дмитрий Юдин. Но завтра выходят Патрис Кормье и Михаил Фисенко. Посмотрим, в прошлой игре и Александр Бурмистров вылетел. Но ничего, постараемся справиться. Если будет нужно, из «Барса» возьмём ребят, они сегодня ночью прилетят. Посмотрим.

Дебют Мёрфи? Неплохо сыграл. Он давно не выходил на лёд, тренировался, здесь новый коллектив для него и новая система. Смотрелся неплохо, он хорошо распоряжается с шайбой. Одно большинство было только, где можно было его посмотреть, но думаю, что будет играть лучше», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.