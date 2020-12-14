Яна Тарасенко — о благотворительности: делаем это не ради пиара или поддержки от аудитории

Яна Тарасенко, жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, рассказала об отношении к благотворительной деятельности. Недавно российский нападающий перечислил несколько тысяч долларов на лечение травмированного хоккеиста.

«Мы стараемся помогать по мере сил и возможностей. Есть проекты, в которых мы участвуем публично, для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. А есть наши личные инициативы, которые мы стараемся не афишировать. История, которую вы упомянули, как раз относится к таким случаям. Публичной она стала совершенно случайно.

И когда мы помогаем сами, для нас нет разницы, в какой стране находится человек, нуждающийся в помощи. Потому что мы делаем это не ради пиара или поддержки от какой-то аудитории. Наоборот, нам хочется, чтобы наши имена в этих случаях не фигурировали вообще», — сказала Тарасенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.