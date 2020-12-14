Игрок «Спартака» по-братски боролся с соперником, фанаты «хоронили» хоккей в Сочи. Фото

13 декабря в Сочи на льду стадиона «Большой» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Сочи». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу красно-белых.

Шайбы в составе победителей забросили Сергей Широков, Михаил Котляревский, Яков Рылов и Илья Талалуев. Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек отразил 20 бросков. Два очка у сочинцев набрал защитник Даниил Мироманов (1+1).

Это третья победа столичного клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 22 декабря дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Сочи» 21 декабря в Риге — с местным «Динамо».

Лучшие кадры с матча «Сочи» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.