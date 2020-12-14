Алексеев: из «Вашингтона» мне пока никто не звонил. Я игрок «Салавата Юлаева»

Российский защитник уфимского «Салавата Юлаева» Александр Алексеев прокомментировал итоги встречи с «Сибирью» (3:1).



«Из «Вашингтона» мне пока никто не звонил. Я игрок «Салавата Юлаева», у меня тут неплохо получается. Где продолжу карьеру? Поживём, увидим. Голы были непростые: тяп-ляп, тыры-пыры. Будем стараться играть лучше. Мы пережили спад, сейчас с горочки поедем», — приводит слова Алексеева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, что уфимский «Салават Юлаев» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась вчера, 13 декабря, на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

«Салават Юлаев» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Сибирь»