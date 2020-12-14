Молодёжная сборная России прибыла в Эдмонтон, где состоится МЧМ-2021

Сборная России U20 прибыла в Канаду, где проведёт заключительный этап подготовки к молодёжному чемпионату мира, который пройдёт с 25 декабря 2020 по 6 января 2021 в Эдмонтоне, сообщается на официальном сайте ФХР.



По пути из Москвы в Эдмонтон команда совершила пересадку в Хельсинки. Также чартер с командой совершил две дозаправки в Рейкьявике (Исландия) и Гус-Бей (Канада).



По прибытии в Канаду команда пройдёт четырёхдневный карантин и повторное тестирование, после чего приступит к тренировкам на льду и в зале. 22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют товарищеские матчи с командами Словакии и Канады. 26 декабря сборная стартует на чемпионате мира матчем со сверстниками из США.



Расписание матчей сборной России на групповом этапе МЧМ-2020:



26 декабря 05:30 мск, Россия — США

28 декабря 05:30 мск, Чехия — Россия

30 декабря 05:30 мск, Австрия — Россия

31 декабря 05:30 мск, Россия — Швеция



Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 3 января, полуфинальные — 5 января. 6 января состоятся финал и матч за бронзу МЧМ.

ФХР объявила состав сборной России на МЧМ-2021