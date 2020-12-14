Рейтинг тренеров КХЛ: Разин поднялся в шестёрку лучших, Лямся теряет позиции

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2020/2021 на текущий момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем рейтинге.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
1 (1). Игорь Никитин (ЦСКА)
2 (3). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)
3 (4). Валерий Брагин (СКА)
4 (5). Андрей Скабелка («Локомотив»)
5 (2). Боб Хартли («Авангард»)
6 (14). Андрей Разин («Северсталь»)
7 (7). Владимир Крикунов («Динамо» М)
8 (6). Анвар Гатиятулин («Трактор»)
9 (9). Лаури Марьямяки («Йокерит»)
10 (8). Томи Лямся («Салават Юлаев»)
11 (10). Илья Воробьёв («Металлург»)
12 (12). Дэвид Немировски («Торпедо»)
13 (13). Олег Знарок («Спартак»)
14 (11). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)
15 (16). Юрий Михайлис («Барыс»)
16 (17). Билл Питерс («Автомобилист»)
17 (18). Михаил Кравец («Витязь»)
18 (15). Николай Заварухин («Сибирь»)
19 (19). Сергей Светлов («Амур»)
20 (22). Алексей Ковалёв («Куньлунь»)
21 (20). Евгений Ставровский (ХК «Сочи»)
22 (21). Петерис Скудра («Динамо» Р)
23 (23). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»).
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