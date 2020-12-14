Мёрфи: рад быть частью «Ак Барса», парни бьются за тренера

Защитник «Ак Барса» Тревор Мёрфи подвёл итоги встречи с «Йокеритом», а также прокомментировал свой переход в казанскую команду.



«Была очень плотная игра. Мы вышли с хорошей скоростью в первом периоде, во втором попали в сложную ситуацию с удалениями — она нас замедлила. Но в целом матч равный, здорово, что нам удалось забросить третью шайбу и закрепить результат.



Об обмене в «Ак Барс» я узнал пару недель назад. Потребовалось какое-то время, чтобы оформить все документы, я терпеливо ждал. Но трансфер прошёл хорошо, потом я дней 10 только тренировался, зато хорошо себя ощущаю теперь. Парни очень хорошо меня приняли, всё идёт здорово.



Мне повезло посмотреть пару матчей «Ак Барса» до дебюта, увидеть, как работает система. Здесь очень структурированная игра, парни бьются за тренера. Думаю, со временем я буду играть сильнее и комфортнее чувствовать себя в этой тактике. Начало матча сегодня показало, что «Ак Барс» — сильная команда, играющая системно. Я рад быть частью этого.



Атмосфера на трибунах замечательная, и это что-то новое для меня, поскольку я месяца полтора играл без зрителей. Приятно ощущать такую энергию трибун, это многое говорит о команде. Я и в прошлом году, выступая за «Куньлунь», чувствовал, как сложно играть на «Татнефть-Арене» из-за болельщиков. Очень круто теперь быть на другой стороне», — приводит слова Мёрфи пресс-служба КХЛ.

«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, переиграв «Йокерит» в домашнем матче