Нападающий Антон Лазарев заключил контракт с «Куньлунем»

Нападающий Антон Лазарев заключил двусторонний контракт до конца сезона с китайской командой «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».



Ранее российский форвард выступал за челябинский «Трактор», но 12 декабря контракт был расторгнут по соглашению сторон.



За чёрно-белых 30-летний российский нападающий провёл 10 матчей и забросил одну шайбу.



Напомним, Лазарев подписал контракт с челябинцами в начале мая 2020 года. Стороны заключили двухлетнее соглашение.



В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за хабаровский «Амур». В регулярном чемпионате — 2019/2020 Лазарев в 53 матчах набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «-8» и 12 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 14 минут 28 секунд за матч.



В КХЛ хоккеист выступал за «Атлант», новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и «Витязь».

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