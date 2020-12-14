Голдобин подпишет контракт с «Магниткой» до конца сезона-2020/2021 на пониженных условиях

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Николай Голдобин расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию.



Российский форвард перейдёт в магнитогорский «Металлург», с которым подпишет соглашение до конца нынешнего сезона. Агент игрока Сергей Исаков подтвердил «Чемпионату» эту информацию.



Напомним, что у Голдобина был контракт с ЦСКА на два года, до 30 апреля 2022 года.



Голдобин не выходил на лёд с середины ноября. Он находился в списке травмированных.



Подписавший в июне двухлетний контракт с ЦСКА Голдобин в нынешнем сезоне провёл за «армейцев» 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав семь результативных передач при показателе полезности «+6». Ранее в КХЛ 25-летний форвард не играл.

Источник: ЦСКА обменяет нападающего Николая Голдобина в «Амур»