Голдобин подпишет контракт с «Магниткой» до конца сезона-2020/2021 на пониженных условиях
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Николай Голдобин расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию.
Российский форвард перейдёт в магнитогорский «Металлург», с которым подпишет соглашение до конца нынешнего сезона. Агент игрока Сергей Исаков подтвердил «Чемпионату» эту информацию.
Напомним, что у Голдобина был контракт с ЦСКА на два года, до 30 апреля 2022 года.
Голдобин не выходил на лёд с середины ноября. Он находился в списке травмированных.
Подписавший в июне двухлетний контракт с ЦСКА Голдобин в нынешнем сезоне провёл за «армейцев» 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав семь результативных передач при показателе полезности «+6». Ранее в КХЛ 25-летний форвард не играл.
Источник: ЦСКА обменяет нападающего Николая Голдобина в «Амур»
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