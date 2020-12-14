«Сочи» расторг контракт с голкипером Йоэлем Лассинантти

«Сочи» расторг контракт с Йоэлем Лассинантти, сообщается на официальной странице сочинского клуба в «Твиттере».



Шведский голкипер пополнил состав команды перед стартом текущего сезона КХЛ. Всего 27-летний Лассинантти принял участие в 15 матчах и отразил 89% бросков при коэффициенте надёжности 3,13.



«Благодарим Йоэля за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.



В прошедшем сезоне швед провёл за «Лулео» 36 матчей при коэффициенте надёжности 1,59 и 92,8% отражённых бросков.



Высшим достижением Йоэля в карьере является победа в Лиге чемпионов 2015 года. В чемпионате Швеции Лассинантти два года кряду становился лучшим голкипером по коэффициенту надёжности. В 2019 году Йоэль Лассинантти был признан лучшим голкипером SHL, а в 2020 году стал лидером чемпионата по матчам на ноль.

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