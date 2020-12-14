Пелино: Мозякин всегда был лидером, который своим примером ведёт команду за собой

Тренер магнитогорского «Металлурга» Майкл Пелино поделился мнением о нападающем команды Сергее Мозякине.



«Что делает Мозякина особенным? Я знаю его последние семь лет, первые пять из них он был невероятным. Он всегда был таким лидером, который просто своим примером вёл команду за собой. Он невероятно укрывает шайбу, держит баланс на льду, его не так просто остановить. У него невероятная карьера, он взрослеет, но даже сейчас в определённых эпизодах Сергей может доминировать на льду и показывать свои лучшие качества. Он поможет команде двигаться вперёд.



Есть ли у него шанс набрать 1000 очков в КХЛ? Надеюсь, что в этом сезоне у него будет ещё порядка 50 матчей с учётом плей-офф. Думаю, что он проведёт ещё один сезон точно, а потом уже посмотрим. Ему по силам набирать по 30-40 очков за один сезон, хоть набирать очки в КХЛ становится всё тяжелее и тяжелее», — приводит слова Пелино пресс-служба КХЛ.



Напомним, что сейчас на счету 39-летнего Мозякина 816 матчей в КХЛ и 909 (411+498) очков.

Тренер Пелино вернулся в магнитогорский «Металлург». Контракт рассчитан до конца сезона