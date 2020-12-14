ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с Николаем Голдобиным

ЦСКА официально объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с нападающим Николаем Голдобиным, сообщается на официальной странице московского клуба в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что российский форвард перейдёт в магнитогорский «Металлург», с которым подпишет соглашение до конца нынешнего сезона на более низких условиях по сравнению с теми, что были в ЦСКА. Агент игрока Сергей Исаков подтвердил «Чемпионату» эту информацию.



Напомним, что у Голдобина был контракт с ЦСКА на два года, до 30 апреля 2022 года.



Голдобин не выходил на лёд с середины ноября. Он находился в списке травмированных.



Подписавший в июне двухлетний контракт с ЦСКА Голдобин в нынешнем сезоне провёл за «армейцев» 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав семь результативных передач при показателе полезности «+6». Ранее в КХЛ 25-летний форвард не играл.

Голдобин подпишет контракт с «Магниткой» до конца сезона-2020/2021 на пониженных условиях