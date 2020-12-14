«Ак Барс» — «Йокерит»: стали известны составы команд

«Ак Барс» и «Йокерит» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 14 декабря, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало — в 19:00 мск.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн),
Мёрфи — Викстранд, Доус — Да Коста — Тихонов;
Яруллин — Журавлёв, Галиев — Галимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Фисенко — Глухов — Дыняк;
Рукавишников — Лучевников, Петров — Кормье — Емец.
«Йокерит»:
Калниньш (Линдбек),
Лёв — Грант, Йоэнсуу — Регин — Йенсен;
Крейчик — Кивистё, Иконен — Шрёдер — Толванен;
Скленичка — Пудас, Хаапала — Савинайнен — Юнттила;
Халме — Пильстрём — Анттила.
Вчера, 13 декабря, команды провели матч в Казани. Встреча завершилась со счётом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
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