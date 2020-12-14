«Ак Барс» — «Йокерит»: стали известны составы команд

«Ак Барс» и «Йокерит» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 14 декабря, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн),

Мёрфи — Викстранд, Доус — Да Коста — Тихонов;

Яруллин — Журавлёв, Галиев — Галимов — Зарипов;

Педан — Хенкель, Фисенко — Глухов — Дыняк;

Рукавишников — Лучевников, Петров — Кормье — Емец.

«Йокерит»:

Калниньш (Линдбек),

Лёв — Грант, Йоэнсуу — Регин — Йенсен;

Крейчик — Кивистё, Иконен — Шрёдер — Толванен;

Скленичка — Пудас, Хаапала — Савинайнен — Юнттила;

Халме — Пильстрём — Анттила.

Вчера, 13 декабря, команды провели матч в Казани. Встреча завершилась со счётом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.