Толчинский: приобретение Ковальчука значительно усилило бы «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал слухи о возможном переходе в омский клуб форварда Ильи Ковальчука.

«Сказывается ли на игре «Авангарда» отсутствие молодых ребят? Да, конечно, но я бы отметил, что нам не хватает и нескольких опытных игроков, выбывших из-за травм: нападающих Иржи Секача, Наиля Якупова и Андрея Стася. Безусловно, без всех них нам тяжеловато.

Говорят, Сергей Шумаков сам просил обменять его в другой клуб? Нет, я об этом ничего не знаю. Переход Ильи Ковальчука? Пока это слухи, но посмотрим… В принципе это было бы неплохое, интересное приобретение, которое значительно усилило бы нашу команду», — приводит слова Толчинского «Плеймейкер».

Напомним, что ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаль Канадиенс» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).