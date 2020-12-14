Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Толчинский: приобретение Ковальчука значительно усилило бы «Авангард»

Толчинский: приобретение Ковальчука значительно усилило бы «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал слухи о возможном переходе в омский клуб форварда Ильи Ковальчука.

«Сказывается ли на игре «Авангарда» отсутствие молодых ребят? Да, конечно, но я бы отметил, что нам не хватает и нескольких опытных игроков, выбывших из-за травм: нападающих Иржи Секача, Наиля Якупова и Андрея Стася. Безусловно, без всех них нам тяжеловато.

Говорят, Сергей Шумаков сам просил обменять его в другой клуб? Нет, я об этом ничего не знаю. Переход Ильи Ковальчука? Пока это слухи, но посмотрим… В принципе это было бы неплохое, интересное приобретение, которое значительно усилило бы нашу команду», — приводит слова Толчинского «Плеймейкер».

Напомним, что ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаль Канадиенс» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).

Ковальчук готов вернуться в КХЛ, если ему предложат зарплату $ 1 млн
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020