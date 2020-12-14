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Первый канал покажет все матчи сборной России на МЧМ-2021 в прямом эфире

Первый канал покажет все матчи сборной России на МЧМ-2021 в прямом эфире
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Первый канал покажет все матчи с участием сборной России на групповом этапе и в плей-офф молодёжного чемпионата мира — 2021 по хоккею в прямом телеэфире и онлайн на эксклюзивной основе.

Игры сборной России

  • Россия – США, 26 декабря, 5:30 мск
  • Россия – Чехия, 28 декабря, 5:30
  • Россия – Австрия, 30 декабря, 5:30
  • Россия – Швеция, 31 декабря, 5:30
  • 1/4 финала, 2-3 января
  • 1/2 финала, 4-5 января
  • Финал, 6 января, 5:30

Кроме того, Первый канал будет вести прямую трансляцию товарищеского матча Россия — Канада (24 декабря, 2:00), предваряющего старт чемпионата. Все матчи турнира будут доступны и на сайте www.1tv.ru. Для зрителей Центральной части России ключевые игры турнира дополнительно будут показаны в повторе в более удобное время.

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