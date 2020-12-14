ЦСКА подписал контракт с экс-защитником «Баффало» Гилмором
ЦСКА подписал контракт до конца сезона с канадским защитником Джоном Гилмором, сообщает пресс-служба «армейцев». Он стал шестым легионером в составе столичного клуба.
В минувшем сезоне 27-летний хоккеист выступал за клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз». В регулярном чемпионате провёл четыре матча и результативными действиями не отметился при показателе полезности «–2». Большую часть сезона провёл в составе клуба АХЛ «Рочестер Американс». В 37 матчах набрал 13 (6+7) очков при показателе «–19» и 6 минутах штрафного времени.
Джон Гилмор был выбран клубом «Калгари Флэймз» в седьмом раунде драфта НХЛ-2013 под общим 198-м номером. В НХЛ сыграл 37 матчей и набрал 5 (2+3) очков. Ранее игрок выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».
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