ЦСКА подписал контракт с экс-защитником «Баффало» Гилмором

ЦСКА подписал контракт до конца сезона с канадским защитником Джоном Гилмором, сообщает пресс-служба «армейцев». Он стал шестым легионером в составе столичного клуба.

В минувшем сезоне 27-летний хоккеист выступал за клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз». В регулярном чемпионате провёл четыре матча и результативными действиями не отметился при показателе полезности «–2». Большую часть сезона провёл в составе клуба АХЛ «Рочестер Американс». В 37 матчах набрал 13 (6+7) очков при показателе «–19» и 6 минутах штрафного времени.

Джон Гилмор был выбран клубом «Калгари Флэймз» в седьмом раунде драфта НХЛ-2013 под общим 198-м номером. В НХЛ сыграл 37 матчей и набрал 5 (2+3) очков. Ранее игрок выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».