Квартальнов: тяжело складывалась игра с «Йокеритом», но большинство решило

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» (4:1).

«Тяжело складывалась игра, не пошло у нас в начале, и большинство тоже. Такой задел был — 5 на 3 — и ничего не сделали. Но большинство и в концовке решило, мы «раскачались», и всё сработало. Это «Йокерит» настолько вязко играл или сказалась усталость «Ак Барса»? Думаю, усталость — мы сыграли больше всех в чемпионате. Подустали чуть-чуть, и кадровый резерв был исчерпан — трое ребят в сборной, есть выбывшие.

Как обстоят дела с травмированными Артёмом Лукояновым и Александром Бурмистровым? Они пока выбыли, я не могу сказать, будут ли они играть следующие матчи. Мы играем только 22 декабря, но не могу сказать о них пока.

Большинство сработало сегодня, и в предыдущих матчах они нам очень здорово помогают. Вообще, для команды легче, когда большинство работает. Они влились, мы ими очень довольны — это наши лидеры, тут никаких вопросов нет.

Планы на концовку 2020 года? Сейчас отдохнём несколько дней, потом проведём пару матчей, а там будет время и отдохнуть и подготовиться. Предстоит большая пауза. Насколько она будет хороша, увидим чуть позже. Но тут тоже такой момент: игровой режим чуть ли не на две недели упадёт.

Связывался ли «Ак Барс» как-то с ФХР или КХЛ, чтобы сборники остались в команде на этот матч? Да всё пытались и делали. Мы идём навстречу Лиге, а нам говорят: «Это федерация». Но ребят, они зарплату-то у нас получают, а не в федерации хоккея. Игра сборной только в четверг. В четверг! Не знаю, какие есть причины, чтобы наши парни не сыграли сегодня. Когда нам предлагали перенести матч из Хельсинки, мы согласились, но не знали, что так будет. Думаю, нам можно было пойти навстречу. Тем более что только одна игра была сегодня в КХЛ», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.