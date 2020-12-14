Сын словацкого хоккеиста Петера Бондры расторг контракт с «Куньлунем»

Нападающий Давид Бондра покидает «Куньлунь Ред Стар». Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению, сообщает пресс-служба китайского клуба в «Твиттере».

28-летний форвард выступал за «Куньлунь» с 2019 года. Всего в КХЛ он провёл 33 матча и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+2».

До перехода в «Куньлунь» Бондра выступал у себя на родине в клубе «Попрад». Нападающий вызывался в национальную сборную Словакии на домашний чемпионат мира 2019 года, прошедший в Братиславе и Кошице. Форвард принял участие в двух встречах, отметившись одной заброшенной шайбой.

Его отец, Петер Бондра, является чемпионом мира 2002 года. С 1990 по 2004 год он выступал в составе «Вашингтон Кэпиталз». Всего в НХЛ Петер Бондра отыграл более 1000 матчей, в которых забросил более 500 шайб.