Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Павел Буре и Александр Овечкин приняли участие в матче «Связь поколений». Лучшие фото

Павел Буре и Александр Овечкин приняли участие в матче «Связь поколений». Лучшие фото
Хоккей / Ночная Лига

В подмосковном комплексе «Лужки.клуб» состоялся товарищеский матч «Связь поколений» с участием легенд российского хоккея, действующих игроков сборной, а также представителей бизнеса, политической и культурной общественности.

Игра завершилась со счётом 15:11 в пользу команды «красных» с капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в составе. Александр играл в одном звене с главой «Норильского никеля» Владимиром Потаниным и двукратным олимпийским призёром Павлом Буре. Овечкин набрал 8 (2+6) очков, в активе Буре 3 гола и 5 результативных передач. Потанин забросил 5 шайб и 3 раза ассистировал партнёрам.

В составе «белых» на лёд вышли президент КХЛ Алексей Морозов, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, экс-игроки НХЛ Сергей Фёдоров, Александр Могильный, а также ряд других действующих и бывших хоккеистов сборной России.

Лучшие кадры с матчей Ночной хоккейной лиги — в фоторепортаже Евгения Тумашова.

Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020