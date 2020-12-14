Павел Буре и Александр Овечкин приняли участие в матче «Связь поколений». Лучшие фото

В подмосковном комплексе «Лужки.клуб» состоялся товарищеский матч «Связь поколений» с участием легенд российского хоккея, действующих игроков сборной, а также представителей бизнеса, политической и культурной общественности.
Игра завершилась со счётом 15:11 в пользу команды «красных» с капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в составе. Александр играл в одном звене с главой «Норильского никеля» Владимиром Потаниным и двукратным олимпийским призёром Павлом Буре. Овечкин набрал 8 (2+6) очков, в активе Буре 3 гола и 5 результативных передач. Потанин забросил 5 шайб и 3 раза ассистировал партнёрам.
В составе «белых» на лёд вышли президент КХЛ Алексей Морозов, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, экс-игроки НХЛ Сергей Фёдоров, Александр Могильный, а также ряд других действующих и бывших хоккеистов сборной России.
Лучшие кадры с матчей Ночной хоккейной лиги — в фоторепортаже Евгения Тумашова.
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