Марьямяки: Толванен, наверное, на следующей неделе отправится в «Нэшвилл»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:4).

«Вчера был тяжёлый матч, в котором мы совсем не были готовы в первом периоде. Сегодня были готовы лучше. Я доволен тем, как ребята действовали сегодня в формате «5 на 5», но трудно выиграть матчи, в которых постоянно играешь в меньшинстве.

Трудно быть довольным после матча с таким количеством удалений. Странно смотреть на статистику, когда мы 20 минут играем в меньшинстве. Сегодня было снова видно, что мы получили больше удалений, чем соперник. Они падают, умирают там. Это странно, просто странно. Конечно, не было усталости, несмотря на пятый матч за неделю. Это хороший вопрос, почему мы получили так много удалений сегодня. Ребята старались для победы, но это просто странно.

Толванена подписывали до старта тренировочных лагерей в НХЛ? Точно не знаю, но, наверное, на следующей неделе он отправится в Нэшвилл», — приводит слова Марьямяки пресс-служба «Ак Барса».