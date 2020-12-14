Да Коста — о 4:1 с «Йокеритом»: приятно уйти на перерыв с победой

Нападающий «Ак Барса» Стефан Да Коста прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» (4:1).

«Первый период был очень сложным, большинство неважно сработало, мы часто теряли шайбу. Но потом мы вернулись в игру и очень хорошо действовали. Приятно уйти на перерыв с победой. Тяжело играть так много за короткий отрезок времени. Может быть, поэтому мы плохо начали матч, не знаю. Но результат всё равно получили хороший, 4:1 в игре с таким соперником — это отличный итог. Мы довольны этой победой.

Как я оцениваю игру звена? Мне очень нравится, мы отлично дополняем друг друга и хорошо играем вместе. В звене есть всё: хороший бросок, хороший пас, хорошая работа. И каждый из нас может делать на льду примерно одно то же. И важно, что мы умеем находить друг друга на свободном льду. Надеюсь, продолжим в том же духе.

После моего гола судьям понадобился просмотр? По-моему, было очевидно, что шайба залетела в ворота. Но игра продолжилась, когда мы с Тишкой начали праздновать, потому что знали, что это гол. Конечно, мы засомневались, когда увидели, что матч продолжается.

Я считаю, что последние 4-5 матчей команда провела очень хорошо. Мы мало пропускаем, уверенно играем в обороне, вратари хороши, меньшинство отличное, и большинство нормально работает. Всегда что-то можно улучшить, но пока мы будем качественно играть в обороне, всё будет хорошо, потому что тогда сможем рассчитывать на шансы в атаке. Можно ли нынешнюю игру назвать близкой к идеальной? Игра команды никогда не будет идеальной. Можно привезти лучших хоккеистов мира, а идеала не будет. Но мы стараемся играть как можно лучше в каждом матче», — приводит слова Да Косты пресс-служба клуба.