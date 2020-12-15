Квартальнов — об отъезде игроков в сборную: они зарплату у нас получают, а не в ФХР

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ остался недоволен отъездом игроков в сборную на Кубок Карьяла.



«Связывался ли «Ак Барс» как-то с ФХР или КХЛ, чтобы сборники остались в команде на этот матч? Да всё пытались и делали. Мы идём навстречу Лиге, а нам говорят: «Это федерация». Но ребят, они зарплату-то у нас получают, а не в федерации хоккея. Игра сборной только в четверг. В четверг! Не знаю, какие есть причины, чтобы наши парни не сыграли сегодня. Когда нам предлагали перенести матч из Хельсинки, мы согласились, но не знали, что так будет. Думаю, нам можно было пойти навстречу. Тем более что только одна игра была сегодня в КХЛ», — приводит слова Дмитрия Квартальнова официальный сайт казанской команды.