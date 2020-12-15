Билялов — о конкуренции с Рейдеборном: каждый из нас хочет быть первым вратарём

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:1) и рассказал о конкуренции со шведским вратарём Адамом Рейдеборном.
«У нас было не очень хорошее начало, плохо разыгрывали большинство. Перед вторым периодом тренеры немного поговорили с ребятами. Мы начали работать побольше, что и требовали от нас тренеры, забили в большинстве. В третьем периоде наказали соперника за ошибки и довели дело до победы.
Накопилась ли усталость? Конечно, накопилась — мы играли дома пять матчей подряд, до этого тоже провели несколько игр через день, и в чемпионате мы уже больше всех сыграли. Сегодня было тяжеловато еще и потому, что играли два дня подряд. Все ребята молодцы, что нашли в себе силы и додавили соперника.
Само собой, каждый из нас хочет быть первым вратарём. Это нормально, когда два вратаря играют поровну и хотят быть первым. Главное, чтобы это не приносило никакого раздора. Мы в хороших отношениях с Адамом, поддерживаем друг друга, работаем вместе, постоянно разговариваем об играх. Нам сейчас комфортно играть по два матча, поскольку мы держим себя в хороших кондициях и сильно не устаём», — приводит слова Билялова пресс-служба казанского клуба.
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