Доус: не думаю, что победа в снайперской гонке – обязательная цель. Яшкин в горящей форме

Форвард «Ак Барса» Найджел Доус прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:1) и ситуацию в снайперской гонке КХЛ.

В активе игрока казанцев, набравшего в этом матче 2 (1+1) очка, стало 18 голов в 30 матчах. Он делит второе место среди лучших снайперов с Алексеем Макеевым из «Автомобилиста». Лидирует Дмитрий Яшкин из московского «Динамо» – 24 гола в 35 матчах.

«Очень плотная игра. Первый получился не совсем хорошим, мы медленно двигались, возможно, из-за усталости – не успевали за игрой. «Йокерит» начал матч намного лучше, чем вчера. Но мы смогли перебороть соперника, реализовать большинство и выиграть.

Конечно, голы – часть моей работы, и забивать приятно. Яшкин в последнее время очень хорош, он в горящей форме. Но не думаю, что победа в снайперской гонке – обязательная цель. Чтобы команда побеждала, наше звено должно много забивать, поэтому постараемся продолжить в том же темпе», — цитирует Доуса пресс-служба казанского клуба.