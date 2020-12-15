Александр Волков подпишет однолетний односторонний контракт с «Тампой» на $ 700 тыс.
Как стало известно «Чемпионату», российский нападающий Александр Волков в ближайшее время подпишет односторонний контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Ожидается, что сумма соглашения составит $ 700 тыс, соглашение будет рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне 23-летний форвард провёл за «Тампу» в регулярном чемпионате девять матчей и набрал 1 (0+1) очко, заработав показатель полезности «-6». В победном плей-офф российский нападающий сыграл один матч, приняв участие в финале Кубка Стэнли с «Даллас Старз». Волков вышел на лёд в шестом матче финальной серии и заработал удаление на победный гол «молний». Большую часть сезона Волков провёл в АХЛ в фарм-клубе «Сиракьюз». Там он принял участие в 46 матчах и набрал 30 (9+21) очков.
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