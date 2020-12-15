«Магнитка» официально объявила о заключении контракта с Николаем Голдобиным

Магнитогорский «Металлург» объявил о заключении контракта с российским нападающим Николаем Голдобиным. Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Напомним, что у Голдобина был контракт с ЦСКА на два года, до 30 апреля 2022 года. Голдобин не выходил на лёд с середины ноября. Он находился в списке травмированных. Подписавший в июне двухлетний контракт с ЦСКА Голдобин в нынешнем сезоне провёл за «армейцев» 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав семь результативных передач при показателе полезности «+6». Ранее в КХЛ 25-летний форвард не играл.
Ранее сообщалось, что российский форвард перейдёт в уральский клуб, заключив соглашение на пониженных финансовых условиях в сравнении с его контрактом с ЦСКА.
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