Во «Флориде» создали специальный департамент по работе с вратарями, в него вошёл Луонго

Во «Флориде Пантерз» создали специальный отдел, который будет отвечать за работу с голкиперами. Возглавил его известный тренер вратарей Франсуа Аллер, родной брат многолетнего тренера голкиперов «Нью-Йорк Рейнджерс» Бенуа Аллера. Помогать ему будут двукратный победитель Олимпийских игр в составе сборной Канады Роберто Луонго, а также ещё несколько специалистов.

«Как это поможет Бобровскому? Даже если ты дважды выигрывал «Везину», тебе не всегда удаётся быстро адаптироваться к новой схеме в новой команде. Быть может, ему поможет подсказ от такого опытного мастера, как Роберто Луонго? Может, ему поможет работа с тренером, который трижды выигрывал Кубок Стэнли? Профессиональная помощь никогда не помешает», — заявил генеральный менеджер «Пантер» Билл Зито.