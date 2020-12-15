Во «Флориде» создали специальный департамент по работе с вратарями, в него вошёл Луонго

Во «Флориде Пантерз» создали специальный отдел, который будет отвечать за работу с голкиперами. Возглавил его известный тренер вратарей Франсуа Аллер, родной брат многолетнего тренера голкиперов «Нью-Йорк Рейнджерс» Бенуа Аллера. Помогать ему будут двукратный победитель Олимпийских игр в составе сборной Канады Роберто Луонго, а также ещё несколько специалистов.
«Как это поможет Бобровскому? Даже если ты дважды выигрывал «Везину», тебе не всегда удаётся быстро адаптироваться к новой схеме в новой команде. Быть может, ему поможет подсказ от такого опытного мастера, как Роберто Луонго? Может, ему поможет работа с тренером, который трижды выигрывал Кубок Стэнли? Профессиональная помощь никогда не помешает», — заявил генеральный менеджер «Пантер» Билл Зито.
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