Доус: нам с Да Костой очень повезло играть в одной тройке с Тихоновым

Форвард «Ак Барса» Найджел Доус поделился мнением об игре в одной тройке с Стефаном Да Костой и Виктором Тихоновым.

«Нам помогает английский язык – очень просто общаться на льду. У каждого из нас есть что-то своё, что приносит особенность в тройку. Но нам с Да Костой очень повезло играть в одной тройке с Виком, он делает так много правильных вещей на льду. Создаёт для нас свободное пространство, очень хорош перед воротами, мы бы не забили сегодня первый гол без его игры на пятаке. Он не всегда набирает очки, но очень многих вещей не было бы без него. Тихонов – умный игрок, очень трудолюбивый, нам нравится играть с ним.

Календарь был непростой, но он у всех сложный сейчас. Последняя серия получилась тяжёлой, особенно из-за концовки спаренными матчами. По-моему, мы сыграли пять матчей за восемь дней – это нелегко, хотя и у «Йокерита» была похожая серия. Мы просто рады победой закончить эту часть чемпионата и с хорошим настроением уйти на выходные в паузе на Евротур», — цитирует Доуса пресс-служба КХЛ.