Селянне: КХЛ равнодушна к здоровью хоккеистов, а НХЛ нет смысла играть без зрителей

Известный в прошлом финский нападающий Теэму Селянне раскритиковал руководство КХЛ за продолжение сезона в условиях пандемии коронавируса.

«Я чувствую себя немного сумасшедшим, когда смотрю на это. Коронавирус таков, что даже молодые люди могут серьёзно заболеть. То, что КХЛ продолжает играть, мне кажется проявлением равнодушия по отношению к хоккеистам и к их здоровью. Конечно, жизнь нельзя остановить полностью. И к счастью, в некоторых странах уже начала использоваться вакцина.



Что касается сезона в НХЛ, то я не вижу смысла в его старте. Владельцы потеряли бы меньше денег, если бы сезон полностью отменили. Клубам нужны зрители, без которых нет смысла играть», — приводит слова Селянне Iltalehti.