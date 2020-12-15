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Iltalehti — о неудачном перелёте на МЧМ: в самолёте сломался туалет, жидкость была на полу

Iltalehti — о неудачном перелёте на МЧМ: в самолёте сломался туалет, жидкость была на полу
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Обозреватель финского издания Iltalehti Тимо Куннари поделился некоторыми подробностями скандального перелёта сборных России, Швеции и Финляндии в Эдмонтон на молодёжный чемпионат мира.

«В самолёте не было никаких перегородок, все сборные сидели в едином салоне. Когда думаешь о ситуации с коронавирусом в России, Швеции и Финляндии, то финны могут оказаться в проигрыше. Конечно, все прибыли на рейс после карантина и прошли или по крайней мере должны были пройти тщательную проверку.

В полёте было несколько забавных случаев. Например, туалет в задней части самолёта сломался, и жидкость пролилась на пол. Каждый сам может подумать, какая это была жидкость, но Роби Ярвенти и Каспер Симонтивал, сидевшие ближе всех к туалету, были вынуждены поднять ноги. Кроме того, возник неприятный запах. Но юмор юношей выдержал все невзгоды.

Что касается расположения в Эдмонтоне, то здесь всё намного лучше. Канадцы знают, как организовывать турниры. Отели отличные, а стадион «Роджерс-плейс», вероятно, самый современный в мире», — отметил Куннари.

Скандальный перелёт на МЧМ. Сборные не влезали в самолёт — зачем было так экономить?
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