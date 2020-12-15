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Дрегер: командам НХЛ нужно усердно возвращать игроков, чтобы успеть отбыть карантин

Дрегер: командам НХЛ нужно усердно возвращать игроков, чтобы успеть отбыть карантин
Хоккей / НХЛ 0

Известный канадский телевизионный обозреватель Даррен Дрегер прокомментировал продолжающиеся переговоры между НХЛ и профсоюзом игроков о старте нового сезона.

«Обе стороны признают прогресс в переговорах, но пока всё движется не так быстро. Тем не менее 3 января остаётся ориентировочной датой открытия тренировочных сборов, поэтому клубам нужно продолжать усердно возвращать игроков из Европы в своё расположение, чтобы они успели отбыть двухнедельный карантин. Тот же «Ванкувер» уже это сделал. Что касается формата проведения регулярного чемпионата, то пока план состоит в том, чтобы играть на каждом энхаэловском стадионе. Запасной вариант — игры в краткосрочных «хабах», но пока все ориентируются на то, что у каждой команды будут домашние матчи», — сказал Дрегер в эфире TSN.

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