Кагарлицкий – о Гарипове: о чём говорить, если он привёл «Ак Барс» к Кубку Гагарина?

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий выразил надежду, что голкипер Эмиль Гарипов поможет бело-голубым улучшить игру во вратарской линии.
«О чём тут говорить, если Гарипов пару лет назад привёл свой «Ак Барс» к Кубку Гагарина? Это то, что в этом сезоне нам нужно. Очень точно сказал Саша Ерёменко: мол, конкуренция – это то, что заставляет тебя каждый день расти и быть лучше. У нас отличные вратари – и Ванька Бочаров, и Сашка, и Жора Кузнецов. Но с приходом Эмиля линия стала ещё лучше», – цитирует Кагарлицкого Russia-Hockey.
13 декабря Гарипов одержал первую победу в составе московского «Динамо», став одним из главных героев матча с «Нефтехимиком». Российский вратарь парировал 29 бросков из 31 и заслужил похвалу со стороны главного тренера команды Владимира Крикунова.
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