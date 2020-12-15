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Кагарлицкий – о Гарипове: о чём говорить, если он привёл «Ак Барс» к Кубку Гагарина?

Кагарлицкий – о Гарипове: о чём говорить, если он привёл «Ак Барс» к Кубку Гагарина?
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий выразил надежду, что голкипер Эмиль Гарипов поможет бело-голубым улучшить игру во вратарской линии.

«О чём тут говорить, если Гарипов пару лет назад привёл свой «Ак Барс» к Кубку Гагарина? Это то, что в этом сезоне нам нужно. Очень точно сказал Саша Ерёменко: мол, конкуренция – это то, что заставляет тебя каждый день расти и быть лучше. У нас отличные вратари – и Ванька Бочаров, и Сашка, и Жора Кузнецов. Но с приходом Эмиля линия стала ещё лучше», – цитирует Кагарлицкого Russia-Hockey.

13 декабря Гарипов одержал первую победу в составе московского «Динамо», став одним из главных героев матча с «Нефтехимиком». Российский вратарь парировал 29 бросков из 31 и заслужил похвалу со стороны главного тренера команды Владимира Крикунова.

Крикунов: игра у «Динамо» не получалась, но важен результат. Гарипов подчистил ошибки
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