Коварж: в «Автомобилисте» нет лидера, который будет мотивировать. Дацюк — не тот человек
Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж признал, что клубу не хватает лидера в раздевалке. Уральский клуб потерпел 10 поражений кряду и только 13 декабря прервал неудачную серию, разгромив магнитогорский «Металлург» (4:0).
«Паша — не тот лидер, который при каждом поражении будет вставать и что-то говорить. У «Автомобилиста» нет такого человека, который мог бы как-то мотивировать ребят, что-то жёстко сказать. У нас уже долго нет такого лидера. Первые два сезона, которые я играл в «Автомобилисте», был Сергей Гусев. Он мог завести команду. Сейчас у нас такого нет.
Я, как вратарь, стараюсь в подобные разговоры не вступать, у меня просто может потеряться концентрация. Не нужно, чтобы голкипер что-то говорил», — цитирует Коваржа Sport24.
Дацюк: наверное, в «Автомобилисте» есть какие-то упаднические настроения
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