Защитник шведов Броберг: важно не превратиться в мешок после четырёхдневного карантина

Защитник молодёжной сборной Швеции Филипп Броберг прокомментировал перелёт из Европы в Эдмонтон, где состоится молодёжный чемпионат мира, и условия прохождения обязательного четырёхдневного карантина для всех хоккеистов турнира.

«Кажется, дорога до Эдмонтона заняла 21 час. После того, как мы заселились в отель, я спал как бревно. Сейчас каждый находится в своих номерах, выйти мы сможем только в пятницу. Мы много общаемся онлайн, у каждого есть видеоигры. Я также захватил с собой колоду карт, но когда ты живёшь один, от неё мало пользы. Важно за эти четыре дня провести с пользой. Нам выдали кое-какое оборудование, чтобы заниматься у себя в номере и не превратиться в мешок, когда карантин завершится.



Что касается наших шансов на золото, то я считаю, что они у нас есть. У нас отличная команда, есть лидеры, есть сильные личности. Мы можем привезти домой золотые медали», — приводит слова Броберга Aftonbladet.