В Швеции подозревают договорный матч: команда вела 3:0 и пропустила семь шайб

Во втором шведском дивизионе Allsvenskan началось расследование подозрительного матча, который может оказаться договорным. В матче регулярного чемпионата команда «Бьёрклёвен» быстро завладела преимуществом над «Морой» со счётом 3:0, но затем пропустила семь голов подряд и уступила 4:8.



Столь необычное развитие событий вызвало бурю в социальных сетях. Кроме этого, с подозрением к такому матчу отнеслись букмекеры: одна из контор быстро сняла матч с линии, вторая заморозила все выплаты ставок до дальнейшего уведомления.



«Наша служба безопасности начала расследование. Мы связываемся со всеми заинтересованными сторонами и собираем информацию. В дело вовлечены команды, судьи и букмекерские конторы», — сказал в интервью Aftonbladet директор по проведению соревнований шведской хоккейной федерации Улоф Остблом.



Согласно информации из социальных сетей, перед матчем коэффициент на победу «Бьёрклёвена» составлял 1.3, но когда команда вела со счётом 3:1, то коэффициент не снизился, как это всегда бывает, а поднялся до 1.5.