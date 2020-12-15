Экс-жена Зайцева рассказала о примирении с хоккеистом в вопросе опеки над детьми

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала сообщение о примирении с хоккеистом. Ранее стороны судились за право опеки над детьми.

«Год я не видела дочек. Год судов и полного хаоса. Как всё произошло? Да мы, наверное, и сами не поняли. Встретились через пару недель с Никитой после заседания от 10 ноября, поговорили, подписали мировое, и через несколько дней я уже была вместе с дочками.

Первая встреча была, конечно, непростой. Они были зажаты, и было видно, что они вообще не понимают, что происходит. Дети интуитивно улыбались и шли ко мне, но в то же время иногда одёргивались или вели себя осторожно. Я ничего не смогла ответить на вопрос, где я была. Не хочу врать, но и дискредитировать членов семьи в глазах детей тоже не хочется. Просто заплакала, и больше они меня пока не спрашивали. 3,5 и 5 лет. Тем не менее с каждым часом они всё больше ко мне привыкали, я им показывала наши старые фото и видео, они вспоминали… Хотелось дать им понять, что мама всегда была рядом и никто их не бросал, они ни в чём не виноваты.

Сейчас мы видимся почти каждый день (с 26 ноября 2020-го), девчонки всегда радуются и уже ждут, когда приедут к маме домой. Пока я обустраиваю детскую в новой квартире, чтобы вместе отпраздновать Новый год. Скоро их заберу. Порядок общения с детьми у нас с бывшем мужем 50/50, кстати. Но пока Никита в Канаде, график по договорённости. Как-то так. Я очень рада, что мы разрулили всё с бывшим мужем во благо детей и поддерживаем адекватное общение, решая общие вопросы по девочкам без споров и принципиальных позиций. Теперь вы знаете, как разводиться не надо.

Берегите своих деток. Они ведь правда такие нежные цветочки. Открытые всему миру. Так почему мы, взрослые, бываем такими эгоистичными к самым незащищенным. Так нечестно. Просто нечестно… Есть другие инструменты для повоевать, если прям очень надо. Всем мира. Всё не без вашей поддержки», — написала Готовцева в «Инстаграме».