Министерство спорта будет стимулировать молодых хоккеистов к продолжению карьеры в России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, что молодые российские хоккеисты в будущем получат стимулы, которые будут позволять им продолжать спортивную карьеру в России.

«Мы сейчас активно и с Континентальной хоккейной лигой, и с федерациями уже практически разработали программу мероприятий по ограничению отъезда молодых талантливых игроков не за счёт запретов, а за счёт именно стимулов, которые бы здесь позволяли им оставаться. И в том числе возможности роста от детско-спортивной школы, перехода в профессиональные клубы. Если игрока воспитала государственная либо негосударственная школа и он уезжает, тогда он должен компенсировать эти затраты на труд.

Я реалистично смотрю на вопрос возврата. Здесь же важно вовремя реагировать и анализировать то, что происходит. Чтобы не было замкнутого цикла: что-то делается, делается, и мы вот совершаем ошибку за ошибкой. Важно понять и положительные, и отрицательные стороны этого процесса и определить, где мы можем его регулировать. А мы должны понимать: мы готовим, система готовит, государство вместе с общественными организациями и с бизнесом, наших профессиональных игроков», — приводит слова Матыцина ТАСС.