Вольски: в Италии Мозякин и Зарипов заказали вертолёт и улетели на выходной в Мюнхен

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» Войтек Вольски рассказал о совместном выступлении с нападающим Сергеем Мозякиным.

«Мозякин, что он вытворял в плей-офф! Надо отыграться? Да не проблема, выходит, сравнивает счёт, а затем забивает в овертайме. И ведёт себя так, будто не сделал ничего особенного. Невероятный игрок. Он играл на «витаминках»? Мы все к тому времени сидели на «газе».

У Мозякина был один из самых мощных бросков в касание, что я видел. Возможно, он один из лучших снайперов на моей памяти, а я ведь играл с Джо Сакиком и Петером Форсбергом. Он круто бросал в касание, у него очень мягкий кистевой бросок. На тренировках он издевался над вратарями так, что все смеялись. Потрясающий мужик!

У нас были сборы в Германии, и мы играли со сборной Италии. На матч ехать из Гармиша четыре часа на автобусе, а потом у нас выходной. От Гармиша до Мюнхена – два часа езды. Так вот, после матча с Италией все ребята загрузились в автобус и поехали домой, а Коварж, Мозякин и Зарипов заказали себе вертолёт и улетели на выходной в Мюнхен. Тусили там всю ночь, классные ребята!

В России хорошо, если раз в месяц дадут выходной. В «Магнитке» из-за Мозякина мы получали выходные постоянно! Каждые пару дней у нас была тренировка по желанию, а Мозякин обожает играть в футбол и волейбол. И вместо занятий мы гоняли мяч.

В раздевалке мы сидели рядом, и я как-то спросил у него, почему он не поедет в НХЛ. Я слышал, в какой-то год у него было 28 предложений. Он ответил: «А зачем мне уезжать? Ни я, ни моя семья не говорит на английском, я люблю Россию».

Панарин, Гусев уехали достаточно молодыми. Мозякин получал по 5 миллионов долларов в год, без налогов. Когда я был в «Магнитке», все смеялись, когда он получил бонус в $ 1 миллион за 10 очков. Это случилось в третьей игре сезона! Он – настоящая легенда», — сказал Вольски в подкасте Spittin' Chiclets.