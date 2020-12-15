Тренин: в СКА всё на высшем уровне, сопоставимо с клубами НХЛ

Нападающий Яков Тренин поделился впечатлениями от выступления в Континентальной хоккейной лиге в составе СКА.
«Хотел бы поблагодарить руководство и клуб СКА за возможность потренироваться и поиграть в Петербурге. Всё очень понравилось, получил огромное удовольствие от пребывания в команде. Всё на высшем уровне, сопоставимо с клубами НХЛ. Очень рад, что всё так случилось.
Самый запоминающийся момент – первый гол против «Сочи». До этого пару игр не удавалось забить – и вот, наконец, получилось. Первая шайба, приятно. И поддержка болельщиков на всех матчах была отличная, спасибо им!
Насколько за шесть лет изменился российский хоккей и всё, что его окружает? Хоккей, в принципе, почти не изменился. Правда, я уезжал из МХЛ, приехал в КХЛ. Разные лиги, разный уровень – трудно сравнивать. А так, в принципе, хоккей более техничный, в НХЛ игра более прямолинейная. Но уровень в России высокий», — приводит слова Тренина пресс-служба «армейцев».
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