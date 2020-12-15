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Обладатель Кубка Гагарина Вольски: кажется, это всё, я завершаю карьеру

Обладатель Кубка Гагарина Вольски: кажется, это всё, я завершаю карьеру
Хоккей / КХЛ 0

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» Войтек Вольски объявил о завершении спортивной карьеры.

«Я думал о завершении карьеры, но жене ещё не говорил. Думал о том, что, может, ещё вернусь. Но кажется, это всё, я завершаю карьеру», — сказал Вольски в подкасте Spittin' Chiclets.

Минувший сезон 34-летний Вольски начинал в китайском «Куньлунь Ред Стар» (4 очка в 19 матчах), а закончил в чешском «Тршинеце» (10 голов и 7 результативных передач в 13 матчах). В КХЛ обладатель Кубка Гагарина 2016 года набрал 238 (100+138) очков в 334 матчах при показателе полезности «+50».

В НХЛ канадец выступал за «Колорадо Эвеланш», «Финикс Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флориду Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». В 451 матче он набрал 267 (99+168) очков.

«Русский целитель уложил меня на диван, дал стакан виски, таблетки и сказал: «Это поможет»
Канадский легионер Войтек Вольски чуть не плакал от болей в спине, а через три дня был готов возвращаться в хоккей.
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