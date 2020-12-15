Бердин: я достаточно хорошо и плодотворно поработал в СКА, прибавил во многих компонентах

Голкипер Михаил Бердин поделился впечатлениями от выступления в Континентальной хоккейной лиге в составе СКА.

«В СКА провёл больше двух месяцев, достаточно хорошо и плодотворно поработал. Многое изменил, считаю, что во многих компонентах прибавил. Очень доволен этим временем здесь, особенно понравились условия, созданные в клубе для развития.

Дебют был в матче с «Сибирью» – тогда играли преимущественно молодым составом. Уступили, но негативных мыслей никаких не было, всё понимал. Выделить особенно какой-то матч не могу. Но в эмоциональном плане больше всего понравилась встреча с «Ак Барсом» – то, как мы бились и сражались. Матч был очень интересный, и было огромным удовольствием играть в нём. С другими вратарями отношения были отличные – все хорошие ребята, дружный коллектив, всё здорово.

Готовы ли провести в Санкт-Петербурге часть следующего отпуска? Думаю, что всё же буду ездить в свой родной город, в Уфу, где живёт семья. На будущее загадывать не буду – время покажет. Но сейчас хотел бы поблагодарить Петербург, руководство клуба и, конечно, болельщиков за тёплый приём и поддержку. Спасибо всем и удачи СКА!» — приводит слова Бердина пресс-служба «армейцев».