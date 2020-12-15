Вайсфельд: очень важно, как «Автомобилист» сыграет следующий матч

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о выступлении «Автомобилиста» в регулярном чемпионате КХЛ. С 16 ноября по 10 декабря клуб проиграл 10 матчей кряду.
«Я комментировал матч СКА – «Автомобилист», и гости так слабо играли, что я думал, они уже никого не победят, если продолжат действовать также. В игре с «Металлургом» повлияли ошибки соперника в начале матча. Эта победа ни о чём не говорит. Каждая серия рано или поздно заканчивается. Но с психологической точки зрения матч с «Магниткой» важен, так как серия из десяти поражений подряд сильно давит на любого.
Но давайте разберёмся, откуда вообще взялась эта череда неудач? Сначала я думал, что дело в предсезонной подготовке. Но ведь и в том году у «Автомобилиста» была внушительная серия поражений при другом тренере. Не бывает одной причины, когда ты проигрываешь десять матчей подряд причин всегда несколько. Мне кажется, что корни этих неудач не понимали и в самом клубе. Иначе бы проблема была решена гораздо раньше. Это же аномальное явление, когда топ-клуб с очень высоким бюджетом проигрывает десять раз кряду. В этом и заключался резонанс. Очень важно, как «Автомобилист» сыграет следующий матч», — приводит слова Вайсфельда пресс-служба КХЛ.
- 15 декабря 2020
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