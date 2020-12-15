Сафронов: Квартальнов делает из мухи слона и пытается искать проблему, где её нет

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов прокомментировал высказывание наставника «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова о вызове его игроков в сборную России.

«ФХР не заслужила упрёков в свой адрес, ведь управленческая политика федерации очень гибкая. Штаб сборной не выдёргивает одних и тех же игроков на все этапы Евротура подряд. Вспомните, как на Шведские игры из года в год ездит экспериментальная, молодая команда. Федерация понимает, что февральская пауза нужна клубам для подготовки к плей-офф, и идёт им навстречу, позволяет лучшим игрокам страны оставаться в расположении своих команд и работать под руководством клубных тренеров.

То есть ФХР соблюдает баланс и уважает интересы клубов, это нормальные, рабочие уступки. Но они же дают федерации полное право вызывать на Кубок Первого канала всех сильнейших. Всех, кого штаб хочет видеть в составе. И этим правом ФХР может воспользоваться, не оглядываясь на пожелания отдельных тренеров.

Удивили слова главного тренера «Ак Барса», Квартальнов делает из мухи слона и пытается искать проблему, где никаких проблем нет. Государство поддерживает российский хоккей, обеспечивает его развитие. Для страны главная команда — именно сборная, её интересы и кадровые потребности важнее всего.

Если бы господин Квартальнов тренировал команду, живущую на средства частных инвесторов, тогда в его высказываниях была бы хоть какая-то логика. И почему главный тренер «Ак Барса» считает, что ему позволено намного больше? Кого и на что он хочет спровоцировать? Все клубы КХЛ в равных условиях, все отпускают своих хоккеистов в сборную в один и тот же срок», — приводит слова Сафронова ТАСС.