Роберт Букартс: «Динамо» хочет поменять ментальность. Играть дома — реально кайфово
Нападающий рижского «Динамо» Роберт Букартс после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:5) прокомментировал возвращение в латвийский клуб.
«Наш состав меняется, приходят новые игроки, с новыми амбициями, с «чистой» головой. Мы хотим поменять нашу ментальность, получить новый эмоциональный заряд. Я очень рад быть дома, играть здесь. Это реально кайфово. Хочу побеждать здесь, рад, что тренер доверяет, я хочу ему помочь выигрывать», — цитирует Букартса пресс-служба КХЛ.
Ранее Букартс выступал за череповецкую «Северсталь», контракт с которой был разорван в начале декабря. В нынешнем регулярном чемпионате нападающий провёл за «Северсталь» 13 матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «-5».
Рижское «Динамо» заключило контракт с экс-нападающим «Северстали» Робертом Букартсом
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